МАК не зафиксировал происшествий с крупными самолетами в РФ в I полугодии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Авиационных происшествий с участием самолетов взлетной массой более 5700 кг государств-участников соглашения о гражданской авиации (РФ и еще восемь стран постсоветского пространства) в первом полугодии 2026 года, как и годом ранее, не зафиксировано. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

На легких и сверхлегких воздушных судах взлетной массой менее 5700 кг абсолютные показатели безопасности полетов ухудшились: всего происшествий было восемь (в том числе четыре катастрофы с гибелью восьми человек) против трех и без человеческих жертв за аналогичный период прошлого года.

С вертолетами коммерческой авиации государств-участников произошло шесть происшествий, в том числе одна катастрофа с гибелью одного человека. За аналогичный период 2025 года авиационных происшествий в этом сегменте не было.

Абсолютные показатели безопасности полетов авиации общего назначения (АОН) остались практически на прежнем уровне: девять происшествий, в том числе пять катастроф с гибелью десяти человек, против восьми происшествий, включая пять катастроф с гибелью 11 человек.

С гражданскими беспилотными воздушными судами в отчетном периоде происшествий не зафиксировано, тогда как годом ранее было одно происшествие без человеческих жертв с беспилотником вертолетного типа.

Государствами-участниками соглашения являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.