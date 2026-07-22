КС РФ дал разъяснение по случаям, когда нераскрытое дело без фигуранта прекращается по срокам давности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ конкретизировал особенности применения сроков давности по нераскрытым преступлениям в отсутствие обвиняемых и подозреваемых. Постановление опубликовано на сайте суда в среду.

Поводом к проверке стала жалоба жителя Владивостока Владимира Петрова на положения статей 24 и 214 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В 2014 году у Петрова похитили деньги, переведенные через банк. Было возбуждено дело о мошенничестве, но виновного не нашли. В 2022 году следователь прекратил дело в отношении неустановленного лица за истечением сроков давности.

По жалобе потерпевшего, в том числе на бездействие следователей, районный суд в 2024 году признал прекращение дела незаконным, указав, что прекращать дело по давности позволено лишь в отношении конкретного фигуранта и с его согласия.

При этом отменить постановление о прекращении дела также не удалось: тот же районный суд разъяснил, что оснований для отмены нет ввиду прямого запрета по статье 214 УПК возобновлять производство дел по истечении сроков давности, с учетом того, что фигурант не установлен.

Заявитель полагает, что оспариваемые нормы противоречат Конституции и в его деле фактически лишают следствие возможности продолжить поиск виновника, а заявителю не позволяют защитить свои права, в том числе через взыскание ущерба с преступника.

Конституционный суд решил, что нормы не противоречат Основному закону, и разъяснил регулирование для подобных случаев.

КС подчеркнул, что по истечении срока давности лицо нельзя подвергать уголовной ответственности независимо от того, был ли у него статус подозреваемого или обвиняемого. Если же постановление выносится в отношении неустановленного лица, оно не затрагивает его интересы, а значит, его согласие не требуется.

Однако, отметил суд, в таких случаях затрагиваются права потерпевшего, который рассчитывает на своевременное и полное расследование; для их защиты есть ведомственный, прокурорский, судебный контроль, а также механизм компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства.

В частности, указывает КС, потерпевший может оспорить прекращение дела из-за неправильного исчисления срока давности. Он также вправе подать гражданский иск не только к преступнику, но и к другим причастным лицам - например, иск о взыскании неосновательного обогащения к тому, на чей счет переведены похищенные с банковского счета деньги.

КС разъяснил, что в том случае, если причастный к преступлению обнаружится уже после прекращения дела по срокам давности, проверить его причастность, то есть "подтвердить или опровергнуть совершение деяния конкретным лицом", все же возможно через процедуры в порядке статьи 144 УПК.

Если причастность подтвердится, прежнее постановление о прекращении уголовного дела в отношении неустановленного фигуранта по срокам давности следует отменить. Одновременно следует вынести новое постановление о прекращении дела по тому же основанию, но в отношении конкретного лица. Как пояснил КС, это позволит потерпевшему подать к нему гражданский иск, а потенциальному фигуранту - возразить против нереабилитирующего основания и настоять на судебной защите своей чести и доброго имени.

Процедура, полагает КС, также позволяет проверить, истекли ли сроки давности вообще, так как после обнаружения причастного лица преступление могут переквалифицировать. Суд подчеркнул, что в связи с вышесказанным "в течение разумного времени" необходимо хранить материалы прекращенных уголовных дел.

Дело заявителя подлежит пересмотру, если к тому нет иных препятствий.

КС оставил за федеральным законодателем право уточнить порядок прекращения уголовных дел по срокам давности, а также предоставить потерпевшим дополнительные гарантии в подобных случаях.