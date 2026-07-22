В Невинномысске пожар в логистическом комплексе локализовали

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Невинномысске локализовали пожар в логистическом комплексе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее он сообщил, что логистический комплекс в Невинномысске загорелся после атаки БПЛА. К врачам обратились пять человек, один из них госпитализирован. В зоне возгорания введен режим ЧС локального уровня.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила в соцсетях, что в Невинномысске и Краснодаре были атакованы логистические центры Wildberries.

По фактам атак СКР возбудил дело о теракте.