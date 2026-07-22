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Для кандидатов в парламент Абхазии ввели тестирование по абхазскому и русскому языку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Народное собрание Абхазии во втором чтении одобрило поправки к закону о выборах, которые обязывают кандидатов в парламент подтверждать знание абхазского и русского языков.

В 2022 году в закон была внесена норма, согласно которой депутатом может быть избран гражданин Абхазии, владеющий абхазским и русским языками. Данное требование вступает в силу с 1 января 2027 года, в год проведения очередных парламентских выборов.

Прежняя редакция закона не содержала процедуры подтверждения владения языками. В соответствии с внесенными изменениями, тестирование на знание абхазского и русского языков будет проводиться лингвистической комиссией, образуемой Центризбиркомом республики.

Отсутствие положительного результата станет основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты, сообщила пресс-служба парламента.

Центризбирком Абхазия Народное собрание
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