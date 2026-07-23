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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. метров над уровнем моря, сообщает в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Экструзивно-эффузивное извержение вулкана продолжается. В северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Взрывы выбросили пепел на высоту до 4 км над уровнем моря, а облако пепла переместилось на 22 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

По данным ученых, в любой момент вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Камчатка Шивелуч пепел
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