Пожар начался на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на одном из предприятий Рязанской области в результате падения обломков сбитых беспилотников, сообщил губернатор Павел Малков в воскресенье.

"Идёт атака вражеских БПЛА на регион, работают ПВО и мобильные огневые группы. Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском округе, произошло возгорание на одном из предприятий", - напиал глава региона в своем канале в Мах.

Предварительно, пострадавших нет, добавил Малков.