В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп продолжат контакты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Личные контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут продолжены, как и работа по линии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента РФ с Уиткоффом и Кушнером.