Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 258 украинских БПЛА

Здание Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в военном ведомстве, беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.