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Ответственный за санкции сотрудник Минфина США посетил РФ вместе с Уиткоффом и Кушнером

В миреВ Белом доме заявили, что посланники Трампа обсудили в Москве дальнейшие инициативы по УкраинеЧитать подробнее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционные меры, посетил Россию вместе с переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид.

По его данным, Ланг не участвовал в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, но контактировал с его спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Участие Ланга может указывать, что вопрос санкций против России обсуждался во время переговоров", - полагает Равид.

Минфин США Москва Кремль санкции
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