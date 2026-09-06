Ответственный за санкции сотрудник Минфина США посетил РФ вместе с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленный сотрудник Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционные меры, посетил Россию вместе с переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид.

По его данным, Ланг не участвовал в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, но контактировал с его спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

"Участие Ланга может указывать, что вопрос санкций против России обсуждался во время переговоров", - полагает Равид.