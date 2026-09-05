Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером в Кремле завершились, сообщается в телеграм-канале "Вестей".

Президент общался с американскими переговорщиками более трех часов.

В телеграм-канале "Известий" опубликованы кадры, на которых, предположительно, кортеж с американскими переговорщиками, покидает территорию Кремля.

В переговорах с российской стороны также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.