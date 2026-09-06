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В Белом доме заявили, что посланники Трампа обсудили в Москве дальнейшие инициативы по Украине

США рассчитывают на объявление следующих шагов в ближайшие недели

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве обсудили дальнейшие инициативы для поисков урегулирования конфликта на Украине, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Путиным, чтобы продвигать планы президента Трампа по прекращению конфликта России и Украины (...). Обе стороны обсудили конкретные инициативы, касающиеся следюующих шагов. Об этих шагах планируется сообщить в ближайшие недели", - цитирует Равид слова представителя американской администрации.

В Белом доме отметили, что вместе с Кушнером и Уиткоффом Москву посетили сотрудники Совета нацбезопасностии США, Минфина и госдепа, "чтобы обсудить предложения по прекращению конфликта".

Собеседник журналиста подчеркнул, что в американской делегации "надеются на столь же продуктивные встречи в воскресенье на Украине".

США Белый дом Стив Уиткофф Джаред Кушнер Москва украинское урегулирование
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