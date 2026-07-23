Поиск

Лавров встретился с главой МИД Филиппин на "полях" мероприятий АСЕАН

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с филиппинской коллегой Марией Терезой Лазаро на "полях" мероприятий по линии АСЕАН, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фотографию двух министров с начала встречи она выложила в своем телеграм-канале.

В Манилу глава российского внешнеполитического ведомства прибыл во вторник. За последние дни он встретился со своими визави из Лаоса, Индии, Пакистана, Бразилии, Шри-Ланки, Египта и Бангладеш.

Как ожидается, позже в четверг Лавров также встретится с американским госсекретарем Марко Рубио.

МИД РФ Сергей Лавров Филиппины АСЕАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово работает по согласованию

 Домодедово работает по согласованию

Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы и Ульяновска

Закрыт аэропорт Саратова, в Самарской и Пензенской областях введен план "Ковер"

Внуково обслуживает рейсы по согласованию

De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

 De Telegraaf сообщил, что постпреды ЕС не согласовали 21-й пакет санкций против России

Ким сказала, что страховка складов Wildberries не покрывает риски атак БПЛА

Что произошло за день: среда, 22 июля

Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

 Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

 Гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

Военные РФ нанесли серию ударов по портам Украины, судам в море и логистическим центрам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3288 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10687 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов