Лавров встретился с главой МИД Филиппин на "полях" мероприятий АСЕАН

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с филиппинской коллегой Марией Терезой Лазаро на "полях" мероприятий по линии АСЕАН, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фотографию двух министров с начала встречи она выложила в своем телеграм-канале.

В Манилу глава российского внешнеполитического ведомства прибыл во вторник. За последние дни он встретился со своими визави из Лаоса, Индии, Пакистана, Бразилии, Шри-Ланки, Египта и Бангладеш.

Как ожидается, позже в четверг Лавров также встретится с американским госсекретарем Марко Рубио.