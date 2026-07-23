Отражена атака на гражданские объекты Воронежской области, есть пострадавшие

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО на протяжении всей ночи со среды на четверг отражали атаку ВСУ на Воронежскую область, есть пострадавшие и серьезные последствия, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия. Обо всем сообщим после окончания работы оперативных служб", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.