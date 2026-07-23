Один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате украинской атаки на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов утром в четверг.

"В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое - дети", - написал Аксенов в мессенджере Мах.

В ночь на четверг сообщалось об отражении атаки беспилотников на Севастополь, было сбито четыре БПЛА.