Белгородский оперштаб сообщил об одном погибшем после атаки дрона

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Село Первое Цепляево Шебекинского округа Белгородской области подверглось удару дрона ВСУ, один человек погиб, один пострадал, сообщает оперативный штаб региона.

"В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по ГАЗели. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Водителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставила в Шебекинскую ЦРБ, добавили в оперштабе.