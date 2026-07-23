Фрегат "Густи Нгурах Рай" ВМС Индонезии прибыл во Владивосток

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Фрегат "Густи Нгурах Рай" Военно-морских сил Индонезии прибыл во Владивосток для участия в российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2026", сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В главную базу Тихоокеанского флота - город Владивосток, прибыл фрегат "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия, для участия в российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2026", - говорится в сообщении.

Индонезийских моряков встретили на 33 причале ТОФ, их приветствовало командование и военнослужащие Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, в том числе и командующий вице-адмирал Алексей Сысуев.

Церемония открытия вторых российско-индонезийских учений "Орруда-2026" состоится 25 июля этого года. В учении от России примет участие корвет ТОФ "Совершенный".