Женщина оштрафована на 100 тысяч рублей за удар полицейского сумкой по голове

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Тюменской области Ялуторовский районный суд оштрафовал местную жительницу, которая ударила полицейского пакетом с продуктами, сообщила региональная прокуратура.

Суд установил, что весной нетрезвая женщина в городском парке оскорбляла окружающих. Прибывшего навести порядок полицейского она тоже оскорбила, а затем ударила пакетом с продуктами по голове.

Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).