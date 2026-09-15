В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Энергетическое перемирие между РФ и Украиной в целом хорошая идея, но обеспечение безопасности НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов мировых проблем в энергетике не решит, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

"Да, мы видим. Мы в целом безусловно это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений", - сказал Песков журналистам.

Вместе с тем он подчеркнул, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. "Так как основная проблема - это с выводом нефтепродуктов на мировые рынки", - отметил представитель Кремля.

"Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что страдают не только наши нефтеналивные суда, но и принадлежащие другим странам, где гибнут люди самых разных национальностей.

"И второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир", - сказал Песков.

Он отметил, что только тогда мир насытится этими нефтепродуктами и цены пойдут вниз. "Но в целом, еще раз, мы считаем эту идею очень хорошей, и мы в контакте с американцами, будем продолжать с ними общаться", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, перемирие, действительно, если будет введено, то внутренний рынок будет насыщен на фоне того, что НПЗ будут работать без какой-либо угрозы.

"Но мы и так могли этот рынок стабилизировать, и он близок к полному насыщению. Так вообще сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, других энергообъектов", - сказал Песков, заметив, что это делается по поручению президента и по следам подписания известного указа главы государства

Но то, что касается мирового рынка, добавил он, то дело там не в производстве.