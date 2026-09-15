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В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Херсонский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины, передавшего Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны информацию о местонахождении и маршрутах передвижения российских военных и техники, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

Мужчине также назначен штраф в 400 тыс. рублей, заявили в ЦОС.

Как установлено судом и следствием, осуждённый через интернет передавал представителю ГУР МО Украины сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники подразделений ВС РФ, участвующих в проведении СВО на территории Херсонской области.

При проведении обысков у мужчины в тайниках обнаружены и изъяты взрывные устройства.

Следственным отделом УФСБ по Херсонской области в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 276 (шпионаж) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

ФСБ Украина Херсонская область
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В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

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