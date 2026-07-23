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Рыбак погиб от удара током на рыбалке на Валдае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Удар током убил жителя Ростовской области во время рыбалки на водоеме в Валдайском округе Новгородской области, сообщили в четверг "Интерфаксу" в региональном управлении СК.

57-летний мужчина вечером 21 июля во время рыбалки у села Яжелбицы задел удочкой провод линии электропередачи и погиб на месте.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку. Назначена экспертиза. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении дела или об отказе в его возбуждении.

Валдай Новгородская область Ростовская область
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