ЦИК завершил регистрацию федеральных списков парламентских партий на выборах в Госдуму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от парламентских партий, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму от пяти партий. 17 июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от КПРФ (в количестве 329 человек); 20 июля - федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" (297 человек); 21 июля - федеральный список кандидатов от партии "Единая Россия" (390 человек); 22 июля - федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от ЛПДР (246 человек); 23 июля - федеральный список кандидатов от "Справедливой России" (260 человек).