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Более 1,4 тыс. белгородцев из приграничья получили матпомощь от правительства РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Жителям приграничных округов Белгородской области выплатили материальную помощь на общую сумму более 94 млн рублей, предоставленную правительством РФ, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в четверг.

"Благодаря решению правительства России еще более 1 440 пострадавших от атак ВСУ жителей белгородского приграничья получили выплаты на общую сумму 94,3 млн рублей", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

По его сведениям, деньги были доведены до получателей накануне.

Поддержку получили жители из пяти округов: Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Белгородского и Волоконовского.

Речь идет о единовременной материальной помощи в размере 15,7 тыс. рублей, а также финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 78,4 тыс. рублей и единовременной выплате за полностью утраченное имущество в размере 156,8 тыс. рублей.

Александр Шуваев Белгородская область
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