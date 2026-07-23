Поиск

Иностранец получил 15 лет колонии за попытку поджога храма в Барнауле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, обвиненному в попытке поджога храма в Барнауле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

По информации УФСБ, иностранец 1984 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, попытался поджечь один из храмов Барнаула с помощью зажигательной смеси. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Барнаул Алтайский край ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило об аварии учебно-боевого самолета в Московской области

Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

 Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

Песков считает, что говорить об ускорении в украинском урегулировании сейчас не приходится

После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

 После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Два человека погибли и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Крыму

Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Один человек погиб в Белгородской области, где за сутки было сбито 177 дронов

В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3293 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10704 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов