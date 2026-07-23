Иностранец получил 15 лет колонии за попытку поджога храма в Барнауле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, обвиненному в попытке поджога храма в Барнауле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

По информации УФСБ, иностранец 1984 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, попытался поджечь один из храмов Барнаула с помощью зажигательной смеси. Довести задуманное до конца ему не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю.

Приговор в законную силу пока не вступил.