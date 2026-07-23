"Мосэнерго" снизило выработку в I полугодии на 0,5%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU -Производство электростанций ПАО "Мосэнерго" в январе-июне этого года составило 33,46 млрд кВт.ч, что на 0,5% меньше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.

"Снижение выработки обусловлено различием графиков ремонта оборудования", - поясняется в пресс-релизе.

Отпуск тепла составил 50,6 млн Гкал (+13,6%). Рост этого показателя связан "с более низкой температурой наружного воздуха в отчетный период".

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 13 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,2 тыс. Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.