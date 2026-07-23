Поиск

Белгородский штаб уточнил информацию о пострадавших от последних атак

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Атаки на Белгородскую область продолжаются, сообщил региональный оперштаб и выпустил уточенную информацию о пострадавших.

"В Белгороде вследствие удара беспилотника по коммерческому объекту у мужчины слепое осколочное ранение плеча", - сказано в сообщении. Его доставили в больнице. На месте взрыва горело оборудование осколками посекло три машины.

"Уточненная информация о последствиях атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. В городской больнице №2 Белгорода у женщины исключили акубаротравму, она отпущена домой. Еще один мужчина также обратился за медицинской помощью и после оказания помощи лечение продолжит амбулаторно, - продолжил штаб. - В городской больнице №2 Белгорода оказана помощь женщине с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Госпитализация не потребовалась".

В селе Крутой Лог Белгородского округа в результате ракетного обстрела ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, а женщина — осколочные ранения ног, плеча и волосистой части головы, она в тяжелом состоянии. Их везут в больницу в Белгород. В двух частных домах повреждены кровли, окна, входные группы, разрушена хозпостройка и посечен автомобиль.

В селе Головино при взрыве БПЛА поврежден автомобиль. В поселке Новосадовый в результате удара беспилотника поврежден фасад коммерческого объекта. В селе Бочковка от атаки дрона повреждены газовая труба и автомобиль.

В Шебекине два FPV-дрона атаковали грузовик на предприятии. Женщина получили осколочное ранение, ее привезли в больницу в Белгород. Грузовик поврежден, осколками посекло остекление цеха.

В Шебекинском округе в селе Белянка дрон сдетонировал на территории предприятия — зафиксированы повреждения пяти машин.

В поселке Быценков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ. Затем лечиться он будет в Белгороде. В доме пробита кровля и выбиты окна.

Также дроны нанесли повреждения машинам в Красной Яруге, в поселке Пролетарский Ракитянского округа и в Грайвороне.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Грайворон Шебекинский округ Красная Яруга Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения

В бразильских школах введут уроки русского языка

 В бразильских школах введут уроки русского языка

РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами

Минобороны РФ сообщило об аварии учебно-боевого самолета в Московской области

Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

 Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

Песков считает, что говорить об ускорении в украинском урегулировании сейчас не приходится

После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

 После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Два человека погибли и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Крыму
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10706 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3294 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов