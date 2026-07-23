Белгородский штаб уточнил информацию о пострадавших от последних атак

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Атаки на Белгородскую область продолжаются, сообщил региональный оперштаб и выпустил уточенную информацию о пострадавших.



"В Белгороде вследствие удара беспилотника по коммерческому объекту у мужчины слепое осколочное ранение плеча", - сказано в сообщении. Его доставили в больнице. На месте взрыва горело оборудование осколками посекло три машины.



"Уточненная информация о последствиях атаки БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. В городской больнице №2 Белгорода у женщины исключили акубаротравму, она отпущена домой. Еще один мужчина также обратился за медицинской помощью и после оказания помощи лечение продолжит амбулаторно, - продолжил штаб. - В городской больнице №2 Белгорода оказана помощь женщине с акубаротравмой, полученной при атаке БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Госпитализация не потребовалась".



В селе Крутой Лог Белгородского округа в результате ракетного обстрела ранены два человека. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, а женщина — осколочные ранения ног, плеча и волосистой части головы, она в тяжелом состоянии. Их везут в больницу в Белгород. В двух частных домах повреждены кровли, окна, входные группы, разрушена хозпостройка и посечен автомобиль.



В селе Головино при взрыве БПЛА поврежден автомобиль. В поселке Новосадовый в результате удара беспилотника поврежден фасад коммерческого объекта. В селе Бочковка от атаки дрона повреждены газовая труба и автомобиль.



В Шебекине два FPV-дрона атаковали грузовик на предприятии. Женщина получили осколочное ранение, ее привезли в больницу в Белгород. Грузовик поврежден, осколками посекло остекление цеха.



В Шебекинском округе в селе Белянка дрон сдетонировал на территории предприятия — зафиксированы повреждения пяти машин.



В поселке Быценков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ. Затем лечиться он будет в Белгороде. В доме пробита кровля и выбиты окна.

Также дроны нанесли повреждения машинам в Красной Яруге, в поселке Пролетарский Ракитянского округа и в Грайвороне.