В РВСН проведены учения по оценке радиационной, химической и биологической обстановки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Учения по проверке готовности личного состава Ракетных войск стратегического назначения нести дежурство на полевых позициях в условиях радиационного, химического и биологического (РХБ) заражения проведены в России, сообщает министерство обороны РФ.

"Плановые мероприятия боевой подготовки позволили проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к несению дежурства на полевых позициях в условиях РХБ заражения", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в четверг.

В ходе учений специалисты подразделений РХБ-защиты РВСН "провели оценку радиационной, химической и биологической обстановки, подразделения обеспечения соединения вывели спецтехнику из зон условного химического заражения, выполнили специальную обработку вооружения и военной техники, в том числе автономных пусковых установок ПГРК "Ярс", информирует Минобороны.

По его данным, в рамках учений "также была отработана задача по аэрозольному противодействию средствам воздушного нападения в позиционных районах ракетных соединений".

В Минобороны РФ заявили, что данное учение является плановым.

"Основной целью учения является совершенствование системы обмена информацией и практическое выполнение комплекса мероприятий по выявлению и оценке радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки", - сообщили в ведомстве

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.