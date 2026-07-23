Младенец погиб, еще 5 человек пострадали в ДТП в Республике Алтай

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два летковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Республике Алтай, погиб двухмесячный ребенок, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, близ села Шебалино легковой автомобиль Honda Orthia, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Carina.

В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была доставлена двухмесячная девочка из Toyota, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Во время аварии ребенок перевозился на руках у матери.

Кроме того, медицинская помощь была оказана водителю Honda и его 32-летней пассажирке, жительнице Свердловской области, а также 28-летней пассажирке Toyota и двум несовершеннолетним детям, жителям села Шебалино.

По факту ДТП проводится проверка.