Поиск

Младенец погиб, еще 5 человек пострадали в ДТП в Республике Алтай

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Два летковых автомобиля столкнулись в четверг на трассе в Республике Алтай, погиб двухмесячный ребенок, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, близ села Шебалино легковой автомобиль Honda Orthia, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Carina.

В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была доставлена двухмесячная девочка из Toyota, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Во время аварии ребенок перевозился на руках у матери.

Кроме того, медицинская помощь была оказана водителю Honda и его 32-летней пассажирке, жительнице Свердловской области, а также 28-летней пассажирке Toyota и двум несовершеннолетним детям, жителям села Шебалино.

По факту ДТП проводится проверка.

Республика Алтай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пострадавший от атаки ВСУ в Энергодаре мужчина скончался в больнице

Принятые в РФ законы на 40% повысили доходы бюджета от мигрантов

Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения

В бразильских школах введут уроки русского языка

 В бразильских школах введут уроки русского языка

РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами

Минобороны РФ сообщило об аварии учебно-боевого самолета в Московской области

Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

 Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

Песков считает, что говорить об ускорении в украинском урегулировании сейчас не приходится

После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

 После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10708 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3295 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов