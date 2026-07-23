Российские военные при штурме Белицкого в ДНР уничтожили логистические маршруты ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Расчеты разведывательных и ударных дронов соединения спецназначения группировки войск "Центр" выполнили изоляцию района боевых действий в окрестностях города Белицкое в ДНР, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Уничтожение логистических маршрутов и нарушение системы снабжения войск противника, а также уничтожение ударных дронов ВСУ на маршрутах движения российских штурмовых подразделений содействовало успешным действиям по освобождению населенного пункта", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, воздушная разведка выявила основные маршруты движения техники, места складирования материальных средств и узлы логистики ВСУ.

"На основании полученных разведданных расчеты FPV-дронов наносили точные удары по наземным роботехническим комплексам, бронетехнике, автомобилям и тяжелым гексакоптерам, которые противник использовал для подвоза боеприпасов, провизии и осуществлении ротации личного состава", - заявили в российском военном ведомстве.

"Расчеты дронов-перехватчиков уничтожали барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты самолетного типа, которые противник массово применял для ударов по наступающим российским подразделениям. Это позволило обезопасить маршруты выдвижения штурмовых групп и лишить ВСУ возможности эффективно противодействовать их продвижению", - сказали в министерстве обороны.

Там заявили, что "систематическое уничтожение средств доставки и транспортной инфраструктуры позволило надежно перерезать основные пути снабжения противника"."Созданные условия позволили штурмовым подразделениям группировки войск "Центр" нарастить наступательное давление и успешно провести комплекс штурмовых действий", - отметили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг ведомство заявило, что подразделения группировки "Центр" установили контроль над городом Белицкое в ДНР. "В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий", - заявили в Минобороны РФ.