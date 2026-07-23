Ряд ключевых энергообъектов поврежден в Запорожской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Несколько ключевых энергетических объектов повреждены в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"Работы по восстановлению сетей электроснабжения продолжаются. Поврежден ряд ключевых энергетических объектов", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. Работы уже ведутся на части объектов, на остальных отложены из-за опасности атак беспилотников.

Социально значимые объекты и критическую инфраструктуру подключили к резервным источникам питания.

Ранее в четверг Балицкий сообщил, что электроснабжение нарушено на значительной части области.