Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Омске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного здания в Омске погиб 13-летний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области в четверг.

Ребенок погиб на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие намерено дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности аварийного объекта.

Проверку по факту гибели ребенка также проводит прокуратура Ленинского округа Омска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.