Военные РФ нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту Южный

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ",- сообщили в военном ведомстве в четверг.