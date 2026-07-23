Поиск

Военные РФ нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту Южный

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ",- сообщили в военном ведомстве в четверг.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Южный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности

В пакет санкций ЕС добавили базу для запрета на выдачу виз военным из РФ

Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

 Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

Новые европейские санкции против РФ касаются 48 физлиц и 170 юрлиц

Санкции ЕС коснулись трех НПЗ в России и крупного НПЗ в Белоруссии

Пострадавший от атаки ВСУ в Энергодаре мужчина скончался в больнице

Принятые в РФ законы на 40% повысили доходы бюджета от мигрантов

Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения

В бразильских школах введут уроки русского языка

 В бразильских школах введут уроки русского языка

РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10706 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3296 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов