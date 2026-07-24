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Минобороны РФ заявило об ударах по портам Одессы, Измаила и Николаева

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью продолжили нанесение групповых ударов по судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"В результате ударов: в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ", - говорится в сообщении.

В порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК), в том числе БЭК "Магура", и ангар с техникой ВСУ, заявили в ведомстве.

Там добавили, что в Измаиле также поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

"В порту Николаев (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения", - сообщили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Одесса Украина
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