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В Брянской области за сутки нейтрализовали 204 БПЛА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки БПЛА на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 204 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.

О пострадавших не сообщается.

ПВО БАРС-Брянск Брянская область Егор Ковальчук Минобороны Росгвардия
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