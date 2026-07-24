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Совфед назначил Коновалова зампредом Конституционного суда РФ с 1 октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу проголосовал за назначение экс-министра юстиции, судьи Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда РФ с 1 октября 2026 года.

Коновалов является судьей КС РФ с апреля 2025 года, когда Совет Федерации также проголосовал за это решение.

Его кандидатуру на пост зампреда КС РФ предложил президент РФ - в понедельник он внес в Совет Федерации соответствующее представление.

Накануне председатель КС Валерий Зорькин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что на текущий момент не видит конкурентов у Коновалова на пост заместителя с учетом его компетенций и опыта работы на различных уровнях власти.

Ранее сенатор Андрей Клишас в своих соцсетях сообщал, что в соответствии с решением Конституционного суда РФ, с 30 сентября 2026 года прекращаются полномочия зампреда суда Людмилы Жарковой.

"Основанием принятия такого решения послужило личное письменное заявление Людмилы Михайловны Жарковой об отставке до достижения ею предельного возраста пребывания в должности заместителя председателя Конституционного суда Российской Федерации", - написал сенатор.

По его словам, до 30 сентября Жаркова продолжит исполнять свои полномочия.

Совет Федерации на заседании в пятницу также проголосовал за назначение на должность судьи Конституционного суда РФ Виктории Коробченко, которая в настоящий момент возглавляет управление конституционных основ трудового законодательства и социальной защиты секретариата КС. На заседании комитета Зорькин отметил, что в корпусе судей КС на текущий момент не хватает специалиста по трудовому и социальному праву, коим она является. Коробченко со своей стороны указала, что обращения в сфере защиты трудовых и социальных прав традиционно занимают значительную долю в общем объеме обращений в КС, эти сферы входят в зону ее научных и профессиональных интересов.

Совет Федерации Александр Коновалов КС РФ
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