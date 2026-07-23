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В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали еще трое

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Белгородский оперштаб сообщил о еще троих пострадавших в результате атак.

В Белгороде еще один пострадавший от атаки БПЛА на коммерческий объект обратился в больницу. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму. Лечиться он будет амбулаторно.

В Белгороде от взрыва беспилотника поврежден коммерческий объект. Второй БПЛА сдетонировал на предприятии — повреждены остекление служебного помещения, кузова и стекла двух автомобилей.

К врачам обратился еще один мужчина, который получил поверхностное ранение грудной клетки при ракетном обстреле села Крутой Лог Белгородского округа. Ему помогли в областной клинической больнице и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон ударил по предприятию. Там мужчина получил множественные осколочные ранения спины, головы и плеча, его отвезут в больницу в Белгороде. На месте атаки повреждена "Газель". В селе Таврово из-за удара FPV-дрона разбиты стекла легкового автомобиля.

В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка после взрыва дрона сгорел частный дом.

За час до этого оперштаб сообщил о пострадавшем в результате атаки БПЛА на еще один коммерческий объект в Белгороде. В поселке Пролетарский Ракитянского округа мужчина пострадал в результате удара беспилотника по парковке предприятия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Красный Октябрь Белгородская область Белгородский округ
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