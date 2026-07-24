Путину показали новый российский среднемагистральный самолет МС-21-300

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил президенту, что первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету. Всего на заводе в разных стадиях сборки находится 18 самолетов МС-21-310, предназначенных для поставки авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта. Ведется изготовление деталей для последующих партий серийных самолетов.

Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов добавил, что планируется последовательное наращивание темпов серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год.

По словам Чемезова, передача серийных самолетов заказчику начнется после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации в 2027 году.

В рамках контракта, заключенного между ПАО "Яковлев" и Минпромторгом России в мае 2026 года, начата разработка самолета укороченной версии самолета - МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета.

Директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин уточнил "Интерфаксу", что опытную модель укороченного МС-21 планируется собрать к 2028 году.

В апреле 2025 года первый полет совершил опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный как российскими, так и иностранными системами и агрегатами. Тот борт, как уточняли в "Ростехе", получил отечественный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем.

Второй опытный образец МС-21 с комплектующими и системами российского производства впервые поднялся в небо в октябре 2025 года. На его борту тестировалась работа новых отечественных двигателей ПД-14. Самолет находился в воздухе 50 минут, достигая высоты до 3,5 тыс. метров. Все системы работали штатно.

Сертификация МС-21-310 ожидается в июне 2027 года.

Ранее сроки реализации программы МС-21 несколько раз переносились: изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.