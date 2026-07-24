Житель Балашихи осужден пожизненно за отравление своих родных и друзей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Московский областной суд назначил пожизненный срок жителю Балашихи, который систематически травил членов своей семьи, друзей и близких, двое из которых погибли, сообщили в прокуратуре Москвы с пятницу.

"С учетом позиции гособвинителя суд назначил 27-летнему Артёму Миссюре наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал Миссюру виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным прокуратуры, "Миссюра, испытывая тяжелое финансовое положение и имея долг перед кредитными организациями более 3 млн рублей, решил завладеть имуществом родственников и с этой целью разработал преступный план их отравления".

В 2024 году Миссюра решил отравить свою девушку, с которой состоял в отношениях много лет. Воспользовавшись ее госпитализацией, он оформил на нее два кредита более чем на 570 тыс. рублей и присвоил деньги себе, сказали в надзорном ведомстве.

Там отметили, что затем Миссюра из чувства зависти отравил своего друга детства, который в результате скончался.

После этого мужчина решил ради наследства отравить своих бабушку и дядю, являвшегося наследником первой очереди. Пожилая женщина скончалась, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред, подчеркнули в прокуратуре.

В том же году отравитель решил также из-за наследства убить свою мать, ее мужа и их несовершеннолетнюю дочь. "Однако он не смог довести свой умысел до конца из-за их своевременного обращения за медпомощью", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, Миссюра отравил брата своей девушки, чтобы не возвращать ему долг, а также его друга, случайно оказавшегося вместе с ним. Молодые люди выжили, но последний получил тяжкий вред здоровью, добавили в надзорном ведомстве.

Всего, по данным прокуратуры, он отравил девять человек, двое из них погибли.