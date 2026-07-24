РСТ опроверг массовые отказы россиян от поездок в Грузию после скандала в Кахетии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют массовых отказов от путешествий в Грузию после скандального инцидента с россиянкой в отеле Agarani Estate в Кахетии, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Говорить о массовом отказе россиян от поездок в Грузию или о сформировавшейся тенденции к бойкоту преждевременно. По нашей информации, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление. Возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном, однако они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка", - говорится в сообщении.

Также у РСТ нет данных, подтверждающих, что туристические агентства массово прекращают продажи туров в Грузию или целенаправленно переориентируют клиентов на Армению либо внутренние направления.

"В каждом конкретном случае агентства предлагают альтернативы, исходя из пожеланий туриста и его отношения к ситуации, однако это является обычной практикой работы с клиентами, а не признаком сложившейся рыночной тенденции", - подчеркнули в объединении.

Как отметили в РСТ, резонансные происшествия могут оказывать краткосрочное влияние на настроения путешественников, однако инцидент пока не привел к заметному снижению турпотока.

Об отказах россиян от поездок в Грузии стали сообщать в соцсетях.

Вечером 18 июля в отеле Agarani Estate в Кахетии проходила свадьба. По данным МВД Грузии, в какой-то момент российские туристки с балкона гостиничного номера начали оскорблять участников торжества и залили водой музыкальную аппаратуру. Вскоре один из мужчин поднялся к номеру, начал ругаться с открывшей ему дверь туристкой, а затем ударил ее. Видео инцидента попало в интернет. После происшествия мужчину задержали.

"Мы надеемся, что ситуация получит принципиальную правовую оценку, а предпринятые грузинской стороной меры позволят сохранить высокий уровень безопасности туристов и не окажут долгосрочного негативного влияния на туристические связи между Россией и Грузией. Рассчитываем также, что власти страны предпримут все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись", - заключили в РСТ.