Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Среди российских туристов растет интерес к апартаментам, в этом году темпы бронирования размещения такого типа существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Так, по данным исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и платформы для профессионалов туриндустрии "Островок B2B", с января по июнь 2026 года количество бронирований квартир и апартаментов по стране выросло на 10% год к году. Спрос на отели различной звездности сохранился на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

По статистике сервиса, интерес самостоятельных путешественников к апартаментам вырос на 8% год к году, причем доля таких объектов в общем объеме бронирований составила 27%, что на 4% больше прошлогоднего показателя.

Как отметили в РСТ, рост популярности апартаментов обусловлен более низкой ценой и желанием туристов сэкономить.

"Дополнительная экономия обеспечивается и за счет питания - благодаря собственной кухне в апартаментах туристы могут готовить сами. Кроме того, если существующего количества отелей может не хватать, чтобы удовлетворить весь туристический спрос, особенно в высокий сезон в популярных регионах, то найти подходящую квартиру можно практически всегда", - рассказала управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова.

Также наблюдается спрос на качественные объекты под профессиональным управлением, соответствующим гостиничной классификации, но сохраняющие формат апартаментов.

Гендиректор управляющей компании "25/7" Мария Онучина подтверждает эту тенденцию.

"Мы отмечаем растущий интерес туристов к апартаментам, потому что это больший комфорт и удобство. Сейчас люди начинают экономить и, отправляясь в поездку, хотят иметь возможность пользоваться холодильником, приготовить себе утром яичницу или кашу, самим сделать салат или съесть мороженое из морозилки. Это дает им ощущение домашней свободы", - пояснила она.

По словам экспертов, основная аудитория апартаментов - семьи с детьми. Особенно популярен такой тип размещения в Калининградской области, а также в республике Марий Эл, Ленинградской и Мурманской областях, Башкортостане и Татарстане, в Нижегородской, Новосибирской и Новгородской областях.