Житель Севастополя заподозрен в помощи иностранцам в техобслуживании артустановок

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Житель Севастополя задержан по подозрению в том, что он предлагал помощь иностранному государству в техническом обслуживании корабельных артиллерийских установок, сообщило УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к незаконному оказанию услуг по техническому обслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлен экспортный контроль", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, у задержанного многолетний опыт в сфере ремонта вооружения, он работал на государственных и частных оборонных предприятиях. Он установил контакт с представителями научно-исследовательского института иностранного государства и предложил свои услуги по определению технического состоянию корабельных артиллерийских установок, стоящих на вооружении оборонного ведомства этой страны.

"При этом гражданин достоверно знал, что такие услуги относятся к продукции военного назначения и регулируются федеральными законами (...), а также другими договорами и соглашениями о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами. Таким образом, были нарушены интересы нашего государства в сфере военно-технического сотрудничества", - добавили в УФСБ.

Следственный отдел управления возбудил против мужчины уголовное дело по ч.1 ст.189 (незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль) УК. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Суд оставил задержанного на свободе под подпиской о невыезде.

С представителями какого государства подозреваемый контактировал, не сказано.