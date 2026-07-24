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Минобороны РФ сообщило о поражении с утра пятницы 210 беспилотников

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 до 20:00 (по Москве )пятницы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны РФ
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