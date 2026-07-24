Пять населенных пунктов Кабардино-Балкарии частично обесточены из-за непогоды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Последствия ливней с градом и сильным ветром ликвидируют в Зольском районе Кабардино-Балкарии, где частично без энергоснабжения остались пять населенных пунктов, сообщил глава республики Казбек Коков в пятницу.

"Пострадавших нет. Имеются локальные обрывы линий электропередачи, их уже ремонтируют", - написал Коков в своем канале в мессенджере Макс.

Он отметил, что аварийные и муниципальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды и оценкой ущерба.

Глава региона призвал население в Залукодесе, Зольском, Псынадахе, Батехе и Совхозном сохранять бдительность, обращать внимание на деревья и провода линий электропередачи, особенно в темное время суток.