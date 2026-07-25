Открытое горение на месте удара БПЛА ликвидировано в Петербурге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте удара беспилотников в ночь на пятницу, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Мax в пятницу.

"Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций", - сообщил глава города.

Беглов добавил, что, по данным государственной системы мониторинга, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Радиационная обстановка находится в пределах нормы.

Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА на Петербург и Ленобласть.