Поиск

Открытое горение на месте удара БПЛА ликвидировано в Петербурге

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте удара беспилотников в ночь на пятницу, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Мax в пятницу.

"Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций", - сообщил глава города.

Беглов добавил, что, по данным государственной системы мониторинга, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Радиационная обстановка находится в пределах нормы.

Ранее сообщалось о масштабной атаке БПЛА на Петербург и Ленобласть.

Александр Беглов Ленобласть Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Очереди машин перед Крымским мостом устранены

 Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: пятница, 24 июля

ВТБ по-прежнему ждет одну паузу в цикле смягчения ДКП Банка России

В Ленобласти создали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА и БЭК

Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов