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Пожар на площади 1 тыс. кв. м тушат на юго-востоке Москвы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Столичные спасатели ликвидируют пожар площадью 1 тыс. кв. м в производственном ангаре на Автомобильном проезде, сообщает ночью в субботу ГУ МЧС России по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ЮВАО, Автомобильный проезд, д. 10, стр. 14. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в помещении производственного ангара на площади 1000 кв.м", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, в борьбе с огнем задействовано порядка 20 человек и 5 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

МЧС России Автомобильный проезд
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