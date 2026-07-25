Путин отметил вклад следователей в решение задач СВО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил следователей МВД, ФСБ и Следственного комитета России с профессиональным праздником, отметив их вклад в решение задач военной спецоперации на Украине.

"Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников", - говорится в поздравлении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что от результатов работы следователей "во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера".

Путин призвал сотрудников органов следствия "проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости".

"Уверен, что такие принципы, безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей", - резюмировал президент.