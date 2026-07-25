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Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло ночью в субботу в Тихом океане возле Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие, магнитуда 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 169 км южнее Петропавловск-Камчатского с очагом на глубине 61 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась. Жизнедеятельность населения не нарушена.

МЧС Петропавловск-Камчатский Тихий океан
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