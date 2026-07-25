Пять человек погибли при столкновении "Нивы" с грузовиком в Костромской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, среди которых есть дети, погибли в результате ДТП в Кадыйском районе Костромской области, сообщает ночью в субботу УМВД России по региону.

"Авария произошла в районе деревни Дудино. По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль "Нива" и грузовая фура. 5 человек, среди которых несовершеннолетние, погибли", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, добавили в полиции.