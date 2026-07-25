В производственном ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировано открытое горение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Столичные спасатели добились ликвидации открытого горения в производственном ангаре в Автомобильном проезде, сообщает ночью в субботу МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось о пожаре в производственном ангаре по адресу: Автомобильный проезд, д. 10, стр. 14. За два часа площадь пожара увеличилась с 1 тыс. кв. м до 3 тыс. кв. м. В борьбе с огнем задействованы порядка 100 человек и 28 единиц техники, в том числе два вертолета.