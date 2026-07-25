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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Киргизию с государственным визитом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин 31 августа - 1 сентября прибудет в Киргизию с государственным визитом, сообщил в субботу глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев.

"Сегодняшняя с вами встреча предоставляет нам возможность обсудить подготовку государственного визита председателя КНР господина Си Цзиньпина в Кыргызскую Республику и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - сказал Кулубаев в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.

Двусторонняя встреча началась в Чолпон-Ате (курортный город на побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии - ИФ). Ван И находится в Киргизии с официальным визитом.

Кулубаев в ходе встречи отметил, что киргизско-китайские отношения в последние годы демонстрируют устойчивую динамику развития, основанную на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

"Между нашими государствами нет никаких противоречий и политических разногласий. Осуществление ежегодного обмена визитами, взаимными визитами на высшем, на высоком уровнях стало хорошей традицией, а регулярный политический диалог между нами носит весьма доверительный характер", - отметил глава киргизского МИД.

Саммит ШОС с участием глав государств организации пройдет в Киргизии 31 августа - 1 сентября.

МИД КНР Си Цзиньпин Шанхай ШОС
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