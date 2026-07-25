Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Режим опасности БПЛА объявлен в Свердловской области, сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в Max.

"В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Аналогичный режим введен в Челябинской области, проинформировала пресс-служба правительства региона.